Фильм «Чебурашка 2» за первые дни января стал лидером российского кинопроката.

Кассовые сборы ленты уже превысили 4 миллиарда рублей. Это продолжение легендарной истории про очаровательного зверька с большими ушами, который обожает апельсины. Фильм лидирует в топ-10 по сборам на уик-энде 1–7 января. За это время в кинотеатры сходили 14,1 млн россиян (это в 7–10 раз больше, чем в обычные выходные). К этому дню «Чебурашка 2» собрал уже почти 4,2 млрд руб. Картина увидела свет спустя три года после выхода первой части. Зрители отмечают, что фильм получился очень трогательным.

Источник: ЕАИС.

