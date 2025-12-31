12 января, 14:54
12 января, 10:07
НовостиСобытие

Вести. Волгоград рассказали о многодетной семье Эльдановых.

В 2026 году россияне начнут отмечать сразу два новых праздника: 30 апреля – День коренных малочисленных народов, а 8 сентября – День языков народов Российской Федерации. Праздники станут важными событиями в жизни Волгоградской области, где в мире и согласии проживают представители более 140 национальностей. Многие семьи отмечали новогодние праздники со своим особым колоритом.

📼Подробнее об этом в видеоматериале наших коллег с ГТРК «Волгоград».

