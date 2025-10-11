12 ноября, 20:02
 12 °C
94,19
81,29
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 ноября, 12:54
НовостиСобытие

Прокуратура Юстинского района поддержала обвинение по делу жителя Краснодара, причастного к краже денежных средств с банковской карты жителя посёлка Цаган Аман.

Прокуратура Юстинского района поддержала обвинение по делу жителя Краснодара, причастного к краже денежных средств с банковской карты жителя посёлка Цаган Аман.

Установлено, что в сентябре 2022 года мужчина открыл в одном из банков Краснодара счёт и выпущенную на его имя карту, которую затем передал неустановленному лицу за 2 тысячи рублей. Эта карта была использована для перевода и обналичивания около 100 тысяч рублей, похищенных с помощью удалённого доступа к банковскому счёту потерпевшего.

Суд признал действия краснодарца пособничеством в преступлении. С учётом признания вины, возмещения ущерба и раскаяния, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия