Межведомственная комиссия единогласно приняла проект Колонского пруда с зеленой зоной, обустройство которого начнется в этом году.
Напомним, в августе 2025-го он стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря федеральной поддержке и главе Бату Хасикову в Элисте появится площадка для отдыха и прогулок, а также будет создана долгожданная водная зона, которая так необходима жителям региона в летний зной.
Фото: Алдар Лиджиков