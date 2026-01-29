31 января, 15:03
31 января, 11:21
НовостиСобытие

Межведомственная комиссия единогласно приняла проект Колонского пруда с зеленой зоной, обустройство которого начнется в этом году.

Напомним, в августе 2025-го он стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря федеральной поддержке и главе Бату Хасикову в Элисте появится площадка для отдыха и прогулок, а также будет создана долгожданная водная зона, которая так необходима жителям региона в летний зной.

Фото: Алдар Лиджиков

