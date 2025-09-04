5 октября, 19:48
5 октября, 16:10
НовостиСобытие

Ученики Элистинского технического лицея поздравили с Днём учителя Игоря Васильевича

Учитель математики сейчас выполняет боевые задачи на передовой. В ролике школьники поблагодарили его за знания и выразили свою признательность за профессионализм.

Ребята рассказали, что успешно сдали экзамены благодаря его урокам, пожелали здоровья, стойкости. Они гордятся своим наставником и с нетерпением ждут его возвращения, прося сохранить себя.

Видео: Народный фронт | Республика Калмыкия

