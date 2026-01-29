Глава администрации Элисты Алдар Лиджиков провёл приём граждан по личным вопросам.
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Большинство обращений были связаны с переселением и предоставлением жилья. В ходе приёма было принято решение предоставить три квартиры из муниципального маневренного фонда гражданам, не имеющим собственного жилья. Также решён вопрос временного проживания для матери-одиночки, потерявшей дом в пожаре: ей оказана материальная помощь для аренды жилья.
Обратившимся жителям, состоящим в очереди на получение жилья, рассказали о планах строительства нового 40-квартирного дома. Участок уже подобран, проект находится на завершающей стадии.
Кроме того, рассмотрена просьба жителей посёлка Аршан о создании общественной зоны для отдыха. Администрация планирует провести обследование территории для разработки проекта благоустройства.
Фото: Город Элиста