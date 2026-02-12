14 февраля, 12:52
14 февраля, 07:29
НовостиСобытие

Эльзята Левгеева досрочно стала чемпионкой Первенства России по шахматам 2026 года в Сочи.

Спортсменка лидировала на протяжении восьми туров, обеспечив себе победу в Высшей лиге среди девочек до 11 лет. Заключительная партия турнира состоится завтра.

Эльзята Левгеева — одна из ведущих юных шахматисток Калмыкии. В её активе победы на первенствах ЮФО и России, чемпионате Азии 2025 года в Улан-Баторе, а также вхождение в десятку лучших на чемпионате мира 2024 года в Италии.

Фото: Правительство Калмыкии

