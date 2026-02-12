В Элисте, в школе № 18, открыли Парту Героя в память о выпускнике, участнике специальной военной операции Кирилле Первушине.

В мероприятии приняли участие его мама, представители администрации города, учителя и ученики.

Кирилл Первушин окончил девять классов школы, затем обучался в казачьем кадетском корпусе, занимался боксом и рукопашным боем. Участвовал в военной службе с первых месяцев специальной военной операции, получил тяжёлое ранение. Его не стало в феврале 2024 года.

Фото: Город Элиста