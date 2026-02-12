Маргариту Симоньян наградили знаком «Почётный гражданин города Краснодара» .

Торжественная церемония прошла в краевой столице.

— Это абсолютно заслуженное признание и знак уважения земляков за преданность родному городу. Несмотря на международный масштаб стоящих перед ней задач, она никогда не теряла связь с краем. Всегда с любовью рассказывает о том, где начинала свой путь, — поздравил журналистку губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Профессиональный путь Маргариты Симоньян начался в Краснодаре. За репортажи, в том числе за материал о чеченских детях, она получила премию Союза журналистов Кубани «За профессиональное мужество». В 2004 году Симоньян работала в зоне теракта в Беслане, выходя в эфир каждые 15 минут. После переезда в Москву она вошла в президентский пул журналистов.

Фото: Россия. Кубань | Новости