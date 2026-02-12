Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку - с 16% до 15,5%.
Главное из заявления регулятора:
🔺 Российская экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.
🔺 Инфляция в январе значимо ускорилась под влиянием разовых факторов, но после его исчерпания возобновит снижение. В целом рост цен с ноября по январь соответствует ожиданиям ЦБ.
🔺 Банк России повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 4,5-5,5%, но во втором полугодии показатель будет "вблизи 4%".
🔺 В 2027 году инфляция будет находиться на целевом уровне, ожидает ЦБ.
🔺 Сейчас годовая инфляция составляет 6,3%.
🔺 Прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год - 13,5-14,5%.
🔺 Напряженность на рынке труда смягчается, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, сократилась до минимума с середины 2023 года.
🔺 Следующее заседание по ставке состоится 20 марта.