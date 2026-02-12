Сегодня Всемирный день радио.

Праздник был провозглашен на 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2011 году. Сегодня радио «Россия — Калмыкия» вещает ежедневно на русском и калмыцком языках. Голоса ведущих знают во всех уголках республики. В эти дни коллектив готовит к эфиру новый цикл передач «Из истории театра», посвященный 90-летней годовщине национального драматического театра. В основе — материалы из золотого фонда радио Калмыкии. Это воспоминания первого директора театра Санджи Каляева и артистов, тех, кому посчастливилось принять участие в премьере спектакля «Борец сирота» по произведению Хасыра Сян-Белгина на сцене нового театра. Главную роль, девушку Мигмир, исполнила талантливая актриса Улан Лиджиева. Восхищенный талантом актрисы, автор поэмы посвятит ей стихотворение «Поэт и актриса».

🎙Слушайте передачу Савра Манджиева «Из истории театра» 14 и 15 февраля в эфире Радио Калмыкии в 11:10 на 102,7 FM