4 сентября в поселке Чилгир пройдут масштабные мероприятия

Приурочены они ко Дню национального костюма. В программе – конные скачки, и концерт с участием известных калмыцких певцов. Как сообщили в администрации муниципалитета, главный приз в конном пробеге на дистанцию 20 км – 250 тысяч рублей.



Перед зрителями выступят Кутлан Мукабенов, Дмитрий Шараев, Намджил Болдырев, Бадма Баджаев и Николай Аксенов. Будут организованы выставка декоративно-прикладного искусства, развлекательные аттракционы для детей.



Фото из аккаунта Администрации Яшкульского РМО.