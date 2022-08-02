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25 августа, 11:26
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4 сентября в поселке Чилгир пройдут масштабные мероприятия

4 сентября в поселке Чилгир пройдут масштабные мероприятия

Приурочены они ко Дню национального костюма. В программе – конные скачки, и концерт с участием известных калмыцких певцов. Как сообщили в администрации муниципалитета, главный приз в конном пробеге на дистанцию 20 км – 250 тысяч рублей.

Перед зрителями выступят Кутлан Мукабенов, Дмитрий Шараев, Намджил Болдырев, Бадма Баджаев и Николай Аксенов. Будут организованы выставка декоративно-прикладного искусства, развлекательные аттракционы для детей.

Фото из аккаунта Администрации Яшкульского РМО.

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