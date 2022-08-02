«Каникулы с общественным советом»

В рамках этой акции сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие в детском лагере при КалмГУ «Джангар».



Представители различных подразделений ведомства подготовили для ребят специальные тематические площадки, продемонстрировали вооружение и технику, рассказали о своей нелегкой, но интересной профессии. Дети узнали об ответственности за административные правонарушения, правилах дорожного движения и безопасного поведения.



Фото из телеграм-канала МВД Калмыкии.