25 августа, 11:46
«Каникулы с общественным советом»
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В рамках этой акции сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие в детском лагере при КалмГУ «Джангар».
В рамках этой акции сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие в детском лагере при КалмГУ «Джангар».
Представители различных подразделений ведомства подготовили для ребят специальные тематические площадки, продемонстрировали вооружение и технику, рассказали о своей нелегкой, но интересной профессии. Дети узнали об ответственности за административные правонарушения, правилах дорожного движения и безопасного поведения.
Фото из телеграм-канала МВД Калмыкии.