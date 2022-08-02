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25 августа, 11:46
НовостиМолодёжная политика

«Каникулы с общественным советом»

«Каникулы с общественным советом»

В рамках этой акции сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие в детском лагере при КалмГУ «Джангар».

Представители различных подразделений ведомства подготовили для ребят специальные тематические площадки, продемонстрировали вооружение и технику, рассказали о своей нелегкой, но интересной профессии. Дети узнали об ответственности за административные правонарушения, правилах дорожного движения и безопасного поведения.

Фото из телеграм-канала МВД Калмыкии.

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