В Элисте День национального калмыцкого костюма отметят 10 сентября

Праздник направлен на популяризацию калмыцких традиций и культуры. Напомним, его учредили в марте этого года и будут праздновать во вторую субботу сентября.



Авторами законопроекта выступили вице-спикер Народного Хурала Калмыкии Сергей Сухинин и депутат Ольга Бадма-Халгаева. Инициаторами разработки проекта стали Баирта Тостаева и Татьяна Милованова.



За день до праздника проведут этнофорум, тематические классные часы в школах и мастер-классы по изготовлению калмыцких костюмов. 10 сентября в Элисте состоится дефиле в национальных нарядах.