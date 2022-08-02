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25 августа, 10:53
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В Элисте День национального калмыцкого костюма отметят 10 сентября

В Элисте День национального калмыцкого костюма отметят 10 сентября

Праздник направлен на популяризацию калмыцких традиций и культуры. Напомним, его учредили в марте этого года и будут праздновать во вторую субботу сентября.

Авторами законопроекта выступили вице-спикер Народного Хурала Калмыкии Сергей Сухинин и депутат Ольга Бадма-Халгаева. Инициаторами разработки проекта стали Баирта Тостаева и Татьяна Милованова.

За день до праздника проведут этнофорум, тематические классные часы в школах и мастер-классы по изготовлению калмыцких костюмов. 10 сентября в Элисте состоится дефиле в национальных нарядах.

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