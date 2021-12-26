Зима в республике окончательно вступила в свои права

По данным синоптиков, осадки в виде снега выпали почти на всей территории степного региона, температура воздуха понизилась. В западных районах - Яшалтинском и Городовиковском - снежный покров сейчас выше на 5 см, чем в северных. Там он достигает отметки 10 см.

В Центральной части республики несколько иная картина: снега поменьше. Однако, как передает Управление МЧС, в течение дня ожидается усиление западного ветра до 23-28 метров в секунду. А потому, на местах необходимо предпринять меры для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

Прибавляется хлопот и у животноводов. В районах с повышенным снежным покровом – приходится переводить поголовье на стойловое содержание. В связи с непогодой и возможными нештатными ситуациями – такая мера обеспечит безопасность животных.