10 января, 09:38
НовостиСобытие

В праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции Республики Калмыкия проводят масштабные рейдовые мероприятия.

Их цель — пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, профилактика аварий и обеспечение безопасности.

В ходе рейдов на территории Лаганского и Черноземельского районов выявлен ряд серьёзных нарушений. Пресечено два случая управления транспортным средством лицами без водительского удостоверения. Один водитель был задержан с признаками состояния опьянения, другой — ранее лишённый права управления, находился за рулём. Кроме того, зафиксировано 12 нарушений, связанных с нанесением цветной плёнки на передние стёкла автомобилей.

Госавтоинспекция призывает всех водителей к строгому соблюдению Правил дорожного движения.

Видео: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

