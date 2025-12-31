В праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции Республики Калмыкия проводят масштабные рейдовые мероприятия.

Их цель — пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, профилактика аварий и обеспечение безопасности.

В ходе рейдов на территории Лаганского и Черноземельского районов выявлен ряд серьёзных нарушений. Пресечено два случая управления транспортным средством лицами без водительского удостоверения. Один водитель был задержан с признаками состояния опьянения, другой — ранее лишённый права управления, находился за рулём. Кроме того, зафиксировано 12 нарушений, связанных с нанесением цветной плёнки на передние стёкла автомобилей.

Госавтоинспекция призывает всех водителей к строгому соблюдению Правил дорожного движения.

Видео: Госавтоинспекция Республики Калмыкия