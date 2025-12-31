Снегопад, обрушившийся на столичный регион 9 января, стал самым сильным за последние 56 лет.

Он побил рекорд 1976 года и почти побил рекорд, который держится с 1970 года - не хватило буквально 1 мм, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, у коммунальных служб и жителей Москвы и области есть двое суток для ликвидации последствий стихии. В понедельник на Центральную Россию с юга выйдет очередной циклон, но он уже будет не такой сильный и принесет не более 2-7 мм осадков.