3 октября, 12:05
 11 °C
95,34
81,01
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 октября, 06:54
НовостиСобытие

Борис Хачиров совместно с министром сельского хозяйства республики Тимуром Гаваевым провели рабочий визит на Петербургский тракторный завод — одного из ключевых производителей сельскохозяйственной техники в России.

Борис Хачиров совместно с министром сельского хозяйства республики Тимуром Гаваевым провели рабочий визит на Петербургский тракторный завод — одного из ключевых производителей сельскохозяйственной техники в России.

В ходе встречи обсудили перспективы обновления парка сельхозтехники в Калмыкии и организацию практики для студентов аграрных специальностей. Особое внимание уделили выстраиванию комплексного партнерства с ведущими производителями техники в рамках стратегии развития АПК, заданной главой региона Бату Хасиковым.

Борис Хачиров вручил благодарность директору завода Сергею Серебрякову за вклад в развитие аграрного сектора страны.

Фото: Борис Хачиров

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия