Борис Хачиров совместно с министром сельского хозяйства республики Тимуром Гаваевым провели рабочий визит на Петербургский тракторный завод — одного из ключевых производителей сельскохозяйственной техники в России.
В ходе встречи обсудили перспективы обновления парка сельхозтехники в Калмыкии и организацию практики для студентов аграрных специальностей. Особое внимание уделили выстраиванию комплексного партнерства с ведущими производителями техники в рамках стратегии развития АПК, заданной главой региона Бату Хасиковым.
Борис Хачиров вручил благодарность директору завода Сергею Серебрякову за вклад в развитие аграрного сектора страны.
Фото: Борис Хачиров