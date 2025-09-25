27 сентября, 12:48
27 сентября, 09:43
НовостиСобытие

Участники форума за круглым столом обсудили международный опыт по борьбе с опустыниванием и деградацией почв.

По словам специалистов, в степном регионе такие процессы достигли катастрофических масштабов. Они наблюдаются на 80-ти процентах территории Калмыкии. В последние десятилетия внимание было заострено на закреплении песчаных массивов. Весной в поселке Хулхута Яшкульского района внедрили новую систему наблюдения за движением песков.

📼Как научные данные помогут на практике, в репортаже Саглары Чингеевой.

