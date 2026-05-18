Резиновое домовладение

Его обнаружили сотрудники полиции в Сарпинском районе. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» сотрудники полиции выявили факт фиктивной постановки на регистрационный учет граждан Российской Федерации.

51‑летняя местная жительница за два месяца года прописала в своём домовладении восемь жителей из различных регионов России.

👮‍♂️ Проверка показала, что никто из указанных граждан по данному адресу не проживал.

Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности. По результатам будет принято процессуальное решение.

