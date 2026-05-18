  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 мая, 16:20
НовостиСобытие

Резиновое домовладение

Резиновое домовладение

Его обнаружили сотрудники полиции в Сарпинском районе. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» сотрудники полиции выявили факт фиктивной постановки на регистрационный учет граждан Российской Федерации.

51‑летняя местная жительница за два месяца года прописала в своём домовладении восемь жителей из различных регионов России.

👮‍♂️ Проверка показала, что никто из указанных граждан по данному адресу не проживал.

Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности. По результатам будет принято процессуальное решение.

Фото: МВД Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия