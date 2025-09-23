24 сентября, 12:08
Экипаж из Калмыкии выступит в Чемпионате России по ралли-рейдам

С 25 по 29 сентября в Ульяновской области и Мордовии пройдет четвертый этап Чемпионата России по ралли-рейдам «Холмы России». Впервые в соревнованиях примет участие экипаж из Калмыкии: Давид Бараев и Мингиян Будыев. Их ждет сложная трасса протяженностью 1300 км, из которых 950 км — скоростные участки.

До этого спортсмены участвовали только в Кубке России, где набирались опыта. Теперь им предстоит борьба с сильнейшими командами страны, где ключевую роль сыграют не только скорость, но и навигация, выносливость и слаженность экипажа.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

