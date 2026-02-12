Воспитанники спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва получили путевку на международную арену.

Они отличились на Чемпионате России по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Орле. А в Краснодаре, на всероссийском турнире по боксу на призы общества «Динамо», Калмыкию представили семь воспитанников школы олимпийского резерва. Ребята показали волю к победе и достойный уровень мастерства.

📼О других спортивных событиях в регионе рассказывает Чингис Дорджиев