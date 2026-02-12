13 февраля, 21:30
 2 °C
91,56
77,19
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 февраля, 15:41
НовостиСобытие

Воспитанники спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва получили путевку на международную арену.

Они отличились на Чемпионате России по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Орле. А в Краснодаре, на всероссийском турнире по боксу на призы общества «Динамо», Калмыкию представили семь воспитанников школы олимпийского резерва. Ребята показали волю к победе и достойный уровень мастерства.

📼О других спортивных событиях в регионе рассказывает Чингис Дорджиев

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия