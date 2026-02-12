️Житель Черноземельского района осужден за незаконный оборот взрывчатых веществ.

Прокуратура Черноземельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Суд установил, что 16 ноября 2025 года мужчина, не имея соответствующего разрешения, приобрёл в соседнем регионе охотничий порох марки «Барс» массой 435 граммов. Взрывчатое вещество он хранил, а затем перевёз в жилой дом на животноводческой стоянке в Черноземельском районе.

Подсудимый не является владельцем зарегистрированного оружия и ранее с заявлениями о его регистрации не обращался.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия