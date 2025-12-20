Владимир Головин из Калмыкии занял первое место на всероссийском новогоднем турнире по греко-римской борьбе «Победа» в Москве.

В соревнованиях участвовали более 350 юных спортсменов со всей страны.

Воспитанник БУ ДО РК «РСШОР по борьбе» им. Балдашинова Т.Л. Владимир Головин одержал победу в весовой категории до 62 кг. Его тренер — Бадма Городоваев.

Этот результат подтверждает высокий уровень подготовки калмыцких борцов и является значимым достижением для республики.

Фото и видео: БУ ДО РК "РСШОР по борьбе" им. Балдашинова Т.Л.