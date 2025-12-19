21 декабря, 22:32
21 декабря, 19:20
НовостиСобытие

Республика Калмыкия вошла в число российских регионов, где в новогодние праздники полностью запрещено использование пиротехники.

Согласно информации ТАСС, запрет распространяется на все фейерверки, петарды и салюты, кроме изделий первого класса опасности — хлопушек, бенгальских огней и холодных фонтанов.

Аналогичные ограничения действуют в Крыму, Севастополе, Ростовской области, а также в ряде приграничных и центральных регионов страны. Мера связана с обеспечением общественной безопасности в условиях сложной внешнеполитической обстановки.

В регионах, где строгих запретов нет, власти рекомендуют использовать пиротехнику только на специально отведённых площадках и с соблюдением закона о тишине в ночное время.

