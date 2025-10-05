Прокуратура Республики Калмыкия утвердила обвинительное заключение по резонансному уголовному делу о смертельном ДТП на трассе Р-22 «Каспий», в котором погибли 7 человек.

Обвиняемым является 42-летний житель Волгоградской области. По версии следствия, 19 мая 2025 года около 02:05 в районе поселка Цаган Аман водитель рейсового автобуса маршрута «Волгоград-Астрахань», находясь в состоянии наркотического опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем FAW J7. В результате столкновения все 7 пассажиров микроавтобуса Volkswagen Crafter погибли.

Обвиняемому предъявлено обвинение по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ. Уголовное дело направлено в Юстинский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия