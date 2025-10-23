25 октября, 17:02
25 октября, 13:04
НовостиСобытие

Роскомнадзор ввёл ограничения: в ведомстве объяснили, почему сбоят WhatsApp* и Telegram

Напомним, с проблемами в работе иностранных мессенджеров жители Калмыкии сталкиваются уже последние два дня.

«Роскомнадзор принимает меры по частичному ограничению работы WhatsApp и Telegram. Это необходимо для противодействия преступникам», — пишет ТАСС.

В РКН пояснили, что, по данным правоохранительных органов, иностранные мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, а также для вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность.

*Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России.

