Роскомнадзор ввёл ограничения: в ведомстве объяснили, почему сбоят WhatsApp* и Telegram
Напомним, с проблемами в работе иностранных мессенджеров жители Калмыкии сталкиваются уже последние два дня.
«Роскомнадзор принимает меры по частичному ограничению работы WhatsApp и Telegram. Это необходимо для противодействия преступникам», — пишет ТАСС.
В РКН пояснили, что, по данным правоохранительных органов, иностранные мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, а также для вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность.
*Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России.