6 ноября, 07:49
НовостиСобытие

В столице Калмыкии прошла приемка дорожных работ, выполненных в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году в Элисте отремонтировали улицы Кирова, Лизы Чайкиной и Сусеевой общей протяженностью более 1,5 км.

Работы включали полную замену асфальтобетонного покрытия, обустройство тротуаров и пешеходных переходов, монтаж нового освещения и нанесение дорожной разметки. Особое внимание уделялось соблюдению современных стандартов дорожного строительства.

Приемочная комиссия под руководством первого заместителя главы администрации Элисты Бориса Кальдинова проверила качество покрытия, соответствие нормативам и доступность инфраструктуры для маломобильных граждан. По итогам проверки объекты получили положительную оценку, а выявленные незначительные замечания будут устранены в кратчайшие сроки.

Фото: Город Элиста

