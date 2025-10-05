В Элисте пройдет республиканская параспартакиада с участием ветеранов СВО
14-15 ноября в спортивном комплексе «Ойрат-Арена» состоятся соревнования по паралимпийским видам спорта. Участниками станут ветераны специальной военной операции с тяжелыми увечьями, а также взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья.
В программе первого дня — соревнования по стрельбе из лука и плаванию. Во второй день пройдут состязания по армрестлингу, гиревому спорту, пауэрлифтингу, дартсу, настольному теннису, шашкам и национальной игре «альчики».
В рамках мероприятия также запланированы фестиваль ГТО и семейная эстафета «Мама, папа и я — спортивная семья».
Мероприятие проводится в соответствии с поручением Президента РФ о вовлечении инвалидов и лиц с ОВЗ в спортивные соревнования.
Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия