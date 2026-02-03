В список цифровых платформ, сохраняющих доступность при отключениях мобильного интернета, включён медиахолдинг ВГТРК.

Также в перечень добавлен ряд других российских сервисов.

Теперь в него входят банки ВТБ и ПСБ; службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»; телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ»; издания «Коммерсант» и «Парламентская газета». Кроме того, доступны будут ключевые государственные и коммерческие сервисы, включая сервисы ФНС, систему ЖКХ и электронный документооборот.

Список формируется по согласованию с органами безопасности и включает наиболее важные для граждан и бизнеса цифровые ресурсы.

Фото: Минцифры России