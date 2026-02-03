В Калмыкии изъяли из незаконного оборота 360 литров этилового спирта.

В ходе патрулирования сотрудники полиции Малодербетовского района остановили автомобиль ВАЗ-2112, в котором находились 72 пятилитровые канистры со спиртосодержащей жидкостью без сопроводительных документов. Экспертиза установила, что содержимое является этиловым спиртом.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователь выясняет происхождение груза и цели его перевозки.

Фото: МВД Калмыкии