3 февраля, 14:54
️В Привольненской средней школе выявлено нарушение температурного режима.

В ходе проверки прокуратуры Яшкульского района установлено, что во многих учебных классах температура опускалась до 10°С, что вынуждало 68 учеников заниматься в верхней одежде.

Очный учебный процесс был приостановлен, и школа перешла на дистанционное обучение. Директор учреждения привлечён к административной ответственности, а главе Яшкульского района внесено представление об устранении нарушений.

В настоящее время температура в школе нормализована, и занятия возобновлены в обычном формате.

