В первый день, открытый для посещения верующими, поклониться священным реликвиям пришли более 4 тысяч жителей Калмыкии.
Особую значимость этому дню придало проведение утреннего молебна под руководством 43-го Сакья Тризин Ринпоче. Совместно с монахами из Индии и местными священнослужителями он возносил молитвы за благополучие всех живых существ. Шаджин-лама Калмыкии геше Тензин Чойдак от имени всей Сангхи выразил благодарность высокому гостю, преподнеся традиционные хадак и подношения.
Участники церемонии также получили благословение Ваджракилайи — одной из самых мощных буддийских практик для устранения препятствий и очищения.
Напомним, что реликвии пробудут в республике до 18 октября включительно.
Видео: Калмыцкий Хурул