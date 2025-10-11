13 октября, 13:56
13 октября, 10:26
НовостиСобытие

В первый день, открытый для посещения верующими, поклониться священным реликвиям пришли более 4 тысяч жителей Калмыкии.

Особую значимость этому дню придало проведение утреннего молебна под руководством 43-го Сакья Тризин Ринпоче. Совместно с монахами из Индии и местными священнослужителями он возносил молитвы за благополучие всех живых существ. Шаджин-лама Калмыкии геше Тензин Чойдак от имени всей Сангхи выразил благодарность высокому гостю, преподнеся традиционные хадак и подношения.

Участники церемонии также получили благословение Ваджракилайи — одной из самых мощных буддийских практик для устранения препятствий и очищения.

Напомним, что реликвии пробудут в республике до 18 октября включительно.

Видео: Калмыцкий Хурул

