Судебный пристав Мингиян Мукабенов стал донором для новорожденного ребенка, появившегося на свет раньше срока.

У сотрудника правоохранительного ведомства оказался редкий фенотип, который экстренно требовался младенцу для переливания. Мингиян Мукабенов без раздумий откликнулся на просьбу о помощи, когда узнал о необходимости именно его группы крови. Благодаря этому врачам удалось стабилизировать состояние новорожденного.

Этот поступок стал примером гражданской ответственности и готовности прийти на помощь в критической ситуации.

Фото: Минздрав Калмыкии