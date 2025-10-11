Судебный пристав Мингиян Мукабенов стал донором для новорожденного ребенка, появившегося на свет раньше срока.
У сотрудника правоохранительного ведомства оказался редкий фенотип, который экстренно требовался младенцу для переливания. Мингиян Мукабенов без раздумий откликнулся на просьбу о помощи, когда узнал о необходимости именно его группы крови. Благодаря этому врачам удалось стабилизировать состояние новорожденного.
Этот поступок стал примером гражданской ответственности и готовности прийти на помощь в критической ситуации.
Фото: Минздрав Калмыкии