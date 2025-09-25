В Национальном драмтеатре Калмыкии со 2 по 7 октября пройдёт межрегиональный театральный фестиваль «МанджиевФЕСТ».

В программе — выступления театральных коллективов из Чувашии, Мордовии, Оренбургской области и Республики Марий Эл. Среди них — спектакль, номинированный на премию «Золотая Маска», а также другие участники и лауреаты известных театральных фестивалей России. Все коллективы объединены именем режиссёра Бориса Манджиева.

Фото: Национальный драматический театр им. Б. Басангова