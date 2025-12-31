В Калмыкии за новогодние дни выявлены 10 пьяных водителей.

За период с 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года сотрудники Госавтоинспекции пресекли 10 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Среди задержанных — один злостный нарушитель, ранее уже привлекавшийся за аналогичное правонарушение.

2 января 37-летний житель Малодербетовского района был остановлен в Элисте за рулём в нетрезвом виде. Выяснилось, что всего четыре месяца назад он уже был лишён водительских прав на 18 месяцев за такое же нарушение.

Автомобиль нарушителя изъят, органами дознания полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.