Новогодние салаты доели, взрослые выспались, дети устали сидеть дома. Пора отдыхать семейно и активно. Например, после завтрака отправиться в кино.

Семейный блокбастер «Чебурашка 2» бьёт все рекорды в российском прокате. Продолжение самой зрительской картины «Чебурашка 2» всего за два дня проката уже посмотрели более миллиона зрителей! К утру 2 января картина преодолела рубеж в 1 млрд рублей, что является самым быстрым миллиардом в истории российского кинопроката (отметка покорилась фильму всего за 33 часа). Также картина стала рекордсменом по самому кассовому первому дню!