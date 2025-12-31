3 января, 15:51
 -4 °C
92,09
78,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 января, 12:37
НовостиСобытие

Электронная виза в Индию на 30 дней стала для туристов из Калмыкии бесплатной.

С 1 января 2026 года для граждан России упрощены условия въезда в эту страну. Электронную турвизу можно оформить без уплаты консульского сбора. Сейчас на 1 месяц он стоит $0. Об этом сообщается на официальном портале Бюро иммиграции Министерства внутренних дел Индии. При этом сама виза не отменена: для поездки процедура включает заполнение онлайн-анкеты, загрузку документов и ожидание одобрения, которое обычно занимает до 72 часов. Договоренность об этом достигнута во время переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным в начале декабря.

Ранее стоимость электронной визы для россиян составляла от 10 до 25 долларов США в зависимости от сезона.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия