Электронная виза в Индию на 30 дней стала для туристов из Калмыкии бесплатной.

С 1 января 2026 года для граждан России упрощены условия въезда в эту страну. Электронную турвизу можно оформить без уплаты консульского сбора. Сейчас на 1 месяц он стоит $0. Об этом сообщается на официальном портале Бюро иммиграции Министерства внутренних дел Индии. При этом сама виза не отменена: для поездки процедура включает заполнение онлайн-анкеты, загрузку документов и ожидание одобрения, которое обычно занимает до 72 часов. Договоренность об этом достигнута во время переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным в начале декабря.

Ранее стоимость электронной визы для россиян составляла от 10 до 25 долларов США в зависимости от сезона.