3 января, 12:35
НовостиСобытие

️На яшкульском стадионе «Урожай» состоялось символическое открытие футбольного сезона

Товарищеский матч провели ветераны спорта — те, кто многие годы прославлял район на соревнованиях разного уровня. Первый мяч в ворота 2026 года отправил Санал Бадма-Горяев ⚽️, а финальный гол в ушедшем году принадлежит Валерию Яшкулову. Традиция открывать сезон в первые дни нового года зародилась у яшкулян давно.

Таким образом, старшее поколение футболистов подает пример младшему✊

Активность ветеранов — наглядное доказательство того, что здоровый образ жизни не имеет возрастных границ, а любовь к футболу остаётся с человеком на всю жизнь.

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!

