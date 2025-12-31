В Элисте состоялось первенство Калмыкии по вольной борьбе в память о погибшем участнике СВО.

В спортивном комплексе «Ойрат-Арена» среди участников — юноши до 16 лет. Они собрались, чтобы отдать дань памяти кандидату в мастера спорта по вольной борьбе, кавалеру ордена Мужества Данзану Ностаеву. Его имя стало символом героизма, силы духа и преданности спортивным традициям родной республики.

На мероприятии присутствовала семья погибшего военнослужащего.

«Главная цель этого первенства – отдать долг памяти нашему сыну, брату и другу. Мы верим, что этот турнир станет для молодежи стимулом стремиться к высоким целям, вдохновляя на победы не только на борцовском ковре, но и в жизни», — обратились родные Данзана Юрьевича.

На ковре в схватках сошлись более ста юных борцов. Ребята продемонстрировали отличную технику, волю к победе и настоящий спортивный характер. По итогам соревнований победителями и призерами в своих весовых категориях стали 44 юных спортсмена.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия