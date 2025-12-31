3 января, 15:44
3 января, 12:34
НовостиСобытие

Оливье и «шуба» возглавили парадоксальный хит-парад новогоднего стола

Салат «Оливье» стал абсолютным чемпионом по противоречивости. Он возглавляет как список самых любимых блюд россиян (26% голосов), так и рейтинг тех, от которых многие устали (18% голосов).

На второй позиции в этом двойном рейтинге также находится «сельдь под шубой». Её любят 15% опрошенных, и при этом 9% считают, что она уже приелась, приводит исследование рекрутинговый сервис.

Также в списке предпочтений идут:

Любимые: бутерброды с красной икрой (6%).

Надоевшие: холодец (3%).

При этом каждый третий участник опроса отметил, что ему не надоело ни одно традиционное новогоднее угощение

