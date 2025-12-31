В Калмыкии выявили факт фиктивной регистрации иностранного гражданина.

Сотрудниками Отдела по вопросам миграции в ходе проверочных мероприятий было установлено, что 55-летний элистинец оформил регистрацию по месту жительства для 31-летнего гражданина Туркменистана, не намереваясь фактически предоставлять ему жильё.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За совершение данного преступления предусмотрена санкция в виде штрафа от 100 000 до 500 000 рублей, а также лишения свободы на срок до трёх лет.

Фото: МВД Калмыкии