️В Сарпинском районе возбуждено уголовное дело о краже с проникновением в жилище.

28-летний местный житель сообщил в полицию, что во время его отсутствия из его дома были похищены мебель и бытовая техника.

Сотрудники уголовного розыска и участковый установили подозреваемого. Им оказался 41-летний односельчанин потерпевшего, который вскоре был задержан. Мужчина признал вину, пояснив, что, воспользовавшись отсутствием хозяина, снял дверь с петель, чтобы проникнуть в дом и вынести ценные вещи.

В ходе обыска по месту жительства задержанного всё похищенное имущество было изъято.

Фото: МВД Калмыкии