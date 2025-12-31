15 января, 16:10
 -3 °C
92,2
78,57
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 января, 12:53
НовостиСобытие

️В Сарпинском районе возбуждено уголовное дело о краже с проникновением в жилище.

️В Сарпинском районе возбуждено уголовное дело о краже с проникновением в жилище.

28-летний местный житель сообщил в полицию, что во время его отсутствия из его дома были похищены мебель и бытовая техника.

Сотрудники уголовного розыска и участковый установили подозреваемого. Им оказался 41-летний односельчанин потерпевшего, который вскоре был задержан. Мужчина признал вину, пояснив, что, воспользовавшись отсутствием хозяина, снял дверь с петель, чтобы проникнуть в дом и вынести ценные вещи.

В ходе обыска по месту жительства задержанного всё похищенное имущество было изъято.

Фото: МВД Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия