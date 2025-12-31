В Калмыкии увеличат господдержку программы "Земский работник культуры".

На эти цели направят 27 млн рублей, сообщили ТАСС в Министерстве культуры и туризма республики. Для комфортной работы специалистов в сёлах и посёлках республики создаются комфортные условия. В этом году завершится ремонт в Доме культуры в селе Вознесеновка Целинного района, начатый в 2023 году. В посёлке Большой Царын отремонтируют центральную районную библиотеку. В Яшкуле начнётся модернизация центральной библиотеки, а в Яшалте – районного Центра культуры и досуга. Также благодаря господдержке жители региона могут организовать свой досуг, а дети – развивать таланты. В частности, педагог-хореограф Байрта Дорджи Горяева недавно приехала по программе в село Садовое Сарпинского района. По её словам, она не жалеет о принятом решении: работа приносит ей радость, дети охотно стремятся развивать свои творческие способности. Дорджи Горяева намерена создать в селе вокальный ансамбль – ещё одну площадку для самореализации жителей. А хореограф с 40-летним стажем Кема Боктанова в сентябре прошлого года переехала в посёлок Улан-Хол Лаганского района, чтобы обучать искусству движения местных ребят. Её цель – дать детям возможность и помочь раскрыться не только на районных мероприятиях, но и на большой сцене.