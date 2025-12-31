9 января, 15:39
9 января, 12:32
НовостиСобытие

С сегодняшнего дня ужесточается ответственность за нарушение правил перевозки детей.

В частности, вырастут штрафы: для обычных водителей — до 5 тыс. рублей, до 50 тыс. — для должностных лиц, в том числе самозанятых таксистов, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — до 200 тыс. Согласно Правилам дорожного движения, дети до 7 лет могут ездить в легковых автомобилях и кабинах грузовиков только в специальных удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу. Старше 7 лет можно пристёгивать ремнями безопасности, но только на заднем сиденье.

