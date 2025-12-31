Сегодня в России отмечают День зимующих птиц.

Эти пернатые остаются с нами на холодный сезон, и только в нашей республике можно встретить более 30 видов.

Особое место среди них занимает стрепет — редкая птица, занесённая в Красную книгу. Зимой она находит убежище в заповеднике «Чёрные земли». Сухие степи и полупустыни, характерные для этой территории, — идеальная среда для стрепета, избегающего лесов и влажных мест. На малоснежных участках заповедника птицы находят пищу: побеги растений, семена и зимующих насекомых.

Заповедник играет ключевую роль в сохранении вида, предоставляя ему безопасные условия вдали от факторов беспокойства — сельского хозяйства и охоты. Летом стрепеты гнездятся в степях Калмыкии, Поволжья и Южного Урала, а осенью мигрируют на юг. Зимой они часто держатся стайками, совершая короткие кочёвки в поисках бесснежных участков во время сильных морозов.

Фото: Заповедник "Черные земли"