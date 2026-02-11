Семье участника специальной военной операции Николая Пузикова передали Орден Мужества.

Высокую государственную награду вручили посмертно глава Малодербетовского района Баатр Джекиев и военный комиссар Владимир Алексеев.

Николай Пузиков заключил контракт 1 июля 2024 года и отправился в зону боевых действий в Донецкую Народную Республику. Он погиб при выполнении боевых задач. Глава района выразил соболезнования родным и близким, отметив, что Николай был надёжным товарищем, заботливым мужем и отцом, а его имя навсегда останется в истории района.

Фото: Малодербетовское РМО