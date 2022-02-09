В Калмыкии стартовал конкурс на лучшее прочтение стихов Давида Кугультинова

О нем объявил Глава республики Бату Хасиков. В начале апреля, в рамках Фестиваля тюльпанов, у памятника Давиду Кугультинову будет установлен открытый микрофон.

Принять участие и продемонстрировать свои навыки чтения стихотворений наизусть смогут все желающие. Оценивать чтецов будут видные деятели культуры и те, кто лично работал с Давидом Кугультиновым. Победители получат ценные призы. Глава Калмыкии также примет участие в конкурсе.