Бату Хасиков посетил Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения и встретился с его работниками

Глава региона подчеркнул, что для повышения качества социальной работы сотрудникам необходимо новое помещение – нынешнее здание 1962 года постройки обветшало и не соответствует требованиям СанПин. Бату Хасиков также поблагодарил и получателей социальных услуг за обратную связь.

Глава Калмыкии и представители Министерства социального развития, труда и занятости проверили ход строительства нового здания центра. Объект возводится в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития республики. На его строительство выделено 228 миллионов рублей.

Бату Хасиков поделился, в новом здании предусмотрены все современные условия для досуга и активного отдыха, а также будет создано отделение дневного пребывания для пожилых и людей с инвалидностью.