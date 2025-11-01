4 ноября, 23:30
4 ноября, 16:03
НовостиСобытие

В Калмыкии состоялась «Ночь искусств».

Творческий вечер прошёл в Национальной библиотеке им. Амур-Санана накануне Дня народного единства. С праздником гостей поздравили заместитель министра культуры и туризма Республики Калмыкия Герман Санджарыков и директор библиотеки Майя Безидеева.

Торжественную часть открыли выступления артистов Государственного симфонического и Национального оркестров, а также коллектива Театра костюма и пластики, отмечающего в этом году 30-летний творческий юбилей.

Видео: Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана

